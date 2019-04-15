«Почта России» попутала Москву с Монголией, заставив клиента 3 месяца ждать посылку

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Вся суть работы «Почты России» заключается в пункте «Перенаправлено на верный адрес», когда речь идет о состоянии груза, обреченно вздыхают россияне.

Москвич пожаловался на «Почту России» за неспособность без ЧП отправить посылку из Подмосковья в столицу. Из сортировочного центра груз направился в неверном направлении, вернувшись во все тот же сортировочный центр. Об ошибке госпочтальонов свидетельствует пункт «Перенаправлено на верный адрес» в состоянии груза. Москвич полагает, что с такими темпами его посылка еще неделю будет «разгуливать» по области.

Поддержать земляка вызвался еще один обиженный «Почтой России» клиент. По словам парня, он стал жертвой аналогичной ошибки госпочтальонов, только с более серьезными последствиями. Его заказ с AliExpress якобы приехал в соседнее почтовое отделение, после чего решил отправиться в Монголию. Получается, «Почта России» попутала Москву со страной, расположенной в 4,5 тыс. км от российской столицы, заставив клиента ждать посылку целых 3 месяца.

Клиенты госпочтальонов поняли, что их проблема имеет массовый характер, когда за считанные минуты в адрес «Почты России» прилетела еще одна аналогичная жалоба. Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) также заказал посылку с AliExpress. Из сортировочного центра в Екатеринбурге груз отправился в Верхнюю Пышму, но не в то отделение, которое указывал клиент. Вместо того, чтобы перенаправить посылку в нужное отделение, почтальоны якобы вернули ее в Екатеринбург.

Подобные «косяки» россияне характеризуют, как «вся суть работы Почты России». Впрочем, находятся в сети и защитники чести госпочтальонов, оправдывающие некоторые их ошибки. К примеру, в ситуации с уральцем, «Почта России» не могла поступить иначе, ведь прямого сообщения между отделениями в Верхней Пышме нет. По Монголии, как говорится, без комментариев.