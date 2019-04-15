«Вам плевать на своих клиентов!»: Пассажир Аэрофлота не смог добиться компенсации за испорченный багаж

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Авиакомпания «пудрила мозги», как утверждает жертва, более двух месяцев, но в конце сняла с себя ответственность за порчу личной вещи.

Тучи пассажирского негодования сгущаются над компанией Аэрофлот. В Instagram молодой человек пожаловался на то, что не смог добиться компенсации за испорченный багаж. Произошло это с ним почти три месяца назад, но рассказать решил только сейчас, когда проблема была доведена до логического завершения.

По словам автора поста, приземлившись в аэропорту Санкт-Петербурга в январе этого года, он получил свой чемодан без одного колеса. Но в силу своей занятости и из-за огромной очереди на стойке Lost&Found было решено отправить претензию онлайн. Обратившись к сотруднику колл-центра, автор уточнил, что акт произошедшего на месте не составлял.

После онлайн-обращения последовала платная экспертиза, результатом которой было решение о невозможности ремонта багажа. Было еще два визита в офис компании с фото и результатами проверок, после чего дали срок в один месяц на погашение компенсации в 35 000 рублей. Как утверждает автор, он прождал более двух месяцев, прежде чем получить ответ, который оказался отрицательным.

Сотрудники обосновали это тем, что акт неисправности багажа не был составлен. Необходимо было это сделать, чтобы установить, что повреждение чемодан получил когда находился под ответственностью перевозчика, а не в такси, например. Ответ автора поста был полон разочарования и гнева: «Вам плевать на своих клиентов и сохранность их имущества!».

Однако, стоит ли винить авиакомпанию в выполнении служебных обязанностей? Лень сыграла злую шутку с автором данной истории: если он был намерен получить весьма не маленькую компенсацию, необходимо было сразу обращаться с претензией прямо в аэропорту с прямым доказательством. А уж после драки, как говорится, кулаками не машут.