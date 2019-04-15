Поблажка холопам?: Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Сегодня, 10:54

Средствам массовой информации стали известны планы о возможной отмене налогов на граждан, чьи доходы после уплаты НДФЛ составляют сумму, меньше прожиточного минимума.

Как уточнили журналистам, данная идея появилась в рамках обсуждения генерального соглашения между правительством, объединениями работодателей и российскими профсоюзами на 2018-2020 года. Это соглашение посвящено снижению уровня социального расслоения в российском обществе и выравниваю зарплат в интересах работников, с целью предотвращения социального кризиса.

Соответственно соглашению, основным показателем низкого достатка граждан станут доходы, которые после выплаты налогов оказываются ниже прожиточного минимума. Если говорить о среднем уровне прожиточного уровня по стране, то речь идёт о зарплатах меньше 13 тысяч рублей. Российское законодательство утверждает, что работодатель не имеет права платить своим работникам меньше минимального размера оплаты труда, который составляет 11,3 тысячи рублей, однако, при уплате НДФЛ у работника от зарплаты в 13 тысяч остаётся лишь 9,8 тысяч рублей, что ниже МРОТ и прожиточного минимума.

По данным статистических служб, количество россиян, зарабатывающих в месяц до 13,8 тысяч рублей, составляет 11 миллионов человек – именно на них и рассчитан предлагаемый профсоюзами проект освобождения от уплаты НДФЛ. Многие россияне уже успели заявить в соцсетях, что с их точки зрения эта инициатива «Поблажка холопам» в лице простых российских работников, которых, таким образом, пытаются отвлечь от повышения пенсионного возраста и падения уровня реальных доходов.