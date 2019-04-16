Аэрофлот как армия – плохо кормит: на российских авиалиниях подают «подошвы» вместо десерта

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Видео, где солдат показывает «бронированную» кашу, которая предназначена разве что для лобовой атаки по противнику, повторилось, и не абы где, а на рейсах одной из крупнейших авиакомпаний России «Аэрофлот».

Благодаря комментариям пользователей под роликом, удалось выяснить, что солдат на видео – служащий «президентского полка», демонстрирующий, чем кормят военнослужащих, «пока никто не видит».

Видео довольно старое, однако его использовала девушка, летевшая на самолете в эконом классе, для сравнения со своей ситуацией. Благодаря тем же комментариям, удалось установить, что самолет принадлежит компании «Аэрофлот», и тут же началось «не пойми, что».

У многих людей, пользующихся услугами авиакомпаний, «Аэрофлот» не на хорошем счету – в сети множество постом о некачественном обсаживании клиентов, о том, что бортпроводники занижают места пассажиров и даже о стекле в еде, что, конечно же, является вопросом не к самой компании, а лишь к некоторым сотрудникам.

И вот сейчас, очередной пост о еде в «Аэрофлоте» сделал небольшой «бум» в сети, подняв множество неприятных комментариев в сторону компании. На видео, девушка запечатлела свой «обед», который по прочности сама же и сравнила с «бронебойной» кашей солдата. Девушка переворачивала тарелку верх дном, однако злополучный пирожок даже не шелохнулся, не то, что не выпал. Засуну в него вилку и, повторив операцию, точно также ничего не произошло. Из этого стоит вывести, что аэрофлот как армия – плохо кормит

«Подошва вместо пирожка», - отшучиваются интернет-пользователи.



