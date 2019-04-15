Не молитвами едиными: Стало известно, сколько зарабатывают священнослужители Церкви

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До 1 миллиона рублей ежемесячно зарабатывают «слуги Господа» в центральной части России. В регионах цифры меньше в несколько раз, однако, значительно превышают зарплаты врачей и педагогов.

В сети появились данные заоблачных заработков служителей Русской православной церкви. Издание Businessman.ru опубликовало итоги исследования, которое показало, сколько в среднем ежемесячно зарабатывают настоятели храмов в Москве. Их вознаграждение составляет от 100 тысяч рублей до одного миллиона рублей в месяц. Рядовой московский священник получает куда более скромный заработок – от 60 до 80 тысяч рублей.

За МКАДом ситуация с заработком священнослужителей отличается, и колеблется от 20 – 60 тысяч рублей в месяц. Начинающий священник может рассчитывать на вознаграждение в 35 тысяч рублей, что уже превышает средний заработок профессионалов своего дела, которые занимаются общественно важной работой – врачей и педагогов.

Информация, получила значительный резонанс в обществе, поэтому некоторые из священнослужителей успели откликнуться на публикацию в Businessman.ru. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий сообщил, что его собственный ежемесячный доход составляет 8 000 рублей, из которых 5 500 это пенсия, а остальное – доход от преподавательской деятельности.

Учитывая мнение общественности, можно ли ожидать наплыв желающих начать свою карьеру священнослужителя? В таком случае, подобная перспективная работа сможет обеспечить не только достойный заработок, но и гарантированный «отдых» в раю после смерти.