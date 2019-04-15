Ненасытная глотка IT примет всех: куда уходят работать школьные отличники?

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В преддверии лета и выпускных школьных экзаменов, перед многими подростками и их родителями встаёт проблема будущего поступления. Всем хочется выбрать вуз так, чтобы потом не было мучительно больно за сделанный выбор и не приходилось испытывать разочарование в своём трудоустройстве.

Проводимые Высшей школой экономики (ВШЭ) исследования-опросы из года в год показывают одну и ту же картину: абитуриенты-отличники выбирают гуманитарные специальности (юриспруденция, международные отношения), а абитуриенты-троечники заполняют собой сложные инженерные специальности. Однако, можно ли сделать из этого какие-то однозначные выводы?

Проблема в том, что по выбору подростков 16-17 детей исследователи пытаются понять, какая специальность лучше и сделать далеко идущие выводы о состоянии российской экономики. Но при ближайшем рассмотрении мы увидим, что всё наукоёмкое производство в стране крайне мало и слабо, испытывает проблемы с модернизацией оборудования, страдает от нехватки работы и отсутствия возможностей карьерного роста.

Пожалуй, объективнее было бы рассмотреть такой важный фактор как процент трудоустройства выпускников вузов, в рамках своих специальностей. Почти наверняка выяснится, что ненасытная глотка IT примет почти всех, кто получал техническое образование, но с какого-то момента начал обучаться программированию. Среди гуманитариев же наибольший процент трудоустроенных будет поделён примерно поровну между СМИ и медиа, с одной стороны, и сферой торговли, с другой.

Согласно исследованиям 2013 года выяснилось, что самые трудоустроенные по специальности медики — у них не работает по специальности всего лишь треть выпускников. Среди выпускников-математиков (самые нетрудоустраиваемые) по специальности не работало около 95%.

Таким образом, мы видим, что школьные оценки и выбор вуза, в конечном итоге, мало влияют на послевузовское трудоустройство. Получается, что выбирающие для себя гуманитарные специальности абитуриенты просто задают себе более широкие рамки будущего возможного применения, в то время как оказывающиеся на технических специальностях троечники вынуждены совмещать своё формальное обучение с реальным овладением навыками в IT-сфере.