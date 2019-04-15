«Лети без возможности вернуться»: Как поменялись условия перелетов международный авиакомпаний в России?

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Женщина рассказала про свой давний перелет в Барселону, где авиакомпания не предоставляла возможности вернуться обратно из-за недействующей визы.

На сегодняшний день многие выбирают местом отдыха Европу, купив билеты путешественники не беспокоятся, а знают, что все пройдет как надо, потому что доверяют выбранной авиакомпании, которая несет ответственность за клиентов. Однако так было не всегда и одна из женщин рассказала, как протекала поездка 20 лет назад.

Местом для отдыха была выбрана Испания, а именно Барселона. 200 человек, которые прибыли в международный аэропорт не дождались регистрации в течении 6 часов, многие отчаявшиеся уже уехали по домам и женщина в том числе, но через несколько дней ей позвонили с вопросом «не передумала ли она ехать». После приезда в тот же аэропорт выяснилось, что билеты проданные гражданам подразумевают только влет, вылететь возможности не будет, так как истекает срок договоренности с иностранцами.

Таким образом, собравшихся 50 человек из 200, направили транзитными пассажирами через Швейцарию. Билеты выдавались на месте работниками аэропорта, некоторым выпал только один вместо двух обещанных, а обнаруживалось это лишь на борту самолета, вернуться возможности не предоставлялось, лишь тем, кому досталось «два счастливых билета». По приезду в другую страну их ожидал отель, который не был заявлен в путевке, а гулять можно было только по столице Испании, окрестности были закрыты из-за того что виза не продлевалась и не позволяла путешественникам выезжать за пределы Барселоны.

«Лети без возможности вернуться», - говорят пользователи сети, обсуждая проблему международных перелетов.

После возврата домой на международную компанию было написано множество жалоб, однако ущерб был возмещен людям частично. Сейчас женщина сравнивает действующие компании и понимает, что сервис предоставляемых услуг вырос во сто крат, таких серьезных проблем уже нет, а если есть, то встречаются единицы, которые сразу же компенсируются.

Покупая путевки и билеты на самолеты на официальных сайтах, можно не переживать за свое путешествие, а спокойно наслаждаться отпуском, зная, что авиакомпания несет ответственность за возвращения человека домой, предоставляя комфортные условия.