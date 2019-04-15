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Космическая американская программа потеряла всякое уважение среди международных коллег из-за слов главы NASA о необходимой помощи для полетов на Луну.

«Лунный заговор» - конспирологическая теория, якобы подтверждающая, что США никогда не высаживали человека на Луну, а значит и проиграли в космической гонке, отдав лавры победителя СССР. Никто не ожидал, что одна из самых популярных теорий заговора может оказать правдой.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что Америке понадобится помощь иностранных коллег, для полета на Луну в 2024 году, поскольку эта задача не по силам одной державе. Однако Россия планирует совершить этот полет в одиночку в 2030 году.

«Выходит, 50 лет назад США смогли достичь Луны в одиночку, а сейчас не могут? Как же так? Загадка полувека», — высмеивает ситуацию российский сенатор и председатель комиссии СФ по информационно политике Алексей Пушков.

В принципе, после заявления Роскосмоса о планируемом полете, для которого строят сверхтяжелую ракету почти за триллион рублей для доставки оборудования на лунную поверхность, президент США Дональд Трамп выступил с ответным заявлением о полете на Луну в 2024 году и планируемой победе уже во второй космической гонке.

Однако второй победы не ожидается из-за признаний в отсутствии первой. Финансовые партнеры весьма разочарованы таким обманом, из-за чего отказывают в инвестировании NASA. Сама компания за несколько часов потеряла чуть больше процента от стоимости акций.

Неизвестно, зачем надо было «раскрывать все карты», когда SpaceX тесно сотрудничает с американским космическим агентством и способна запустить ракету до Луны. Однако сказанного не воротишь, а «Лунный заговор» стал реальностью.

Когда же теперь случится долгожданная (с 1969 года) высадка американца на Луну — неизвестно, однако сомнительно, что это произойдет раньше, чем это сделает Роскосмос. Россия — дважды победитель.