Приморские сутенёры понесут серьёзное наказание за похищение двух девушек и организацию проституции

Сегодня, 04:24

Семеро молодых людей попадут под суд за организацию международной проституции и похищение двух приморских девушек с принуждением работы в сфере сексуальных услуг.

В Приморском крае успешно закончено проведение расследования по делу организованной проституции, с вывозом похищенных Владивостокских девушек в Таиланд для осуществления принудительной проституционной детальности.

Осуждённый по этому делу, являющийся организатором и учредителем этого «бизнеса» с 2015 года отбывая своё наказание в местах не столь отдалённых, за идентичное преступление, решил возобновить свою деятельность, привлекая других молодых людей. В общей сложности с 2015 по 2018 год ими в проституцию были вовлечены более 20 женщин.

Помимо этого, они решили организовать международную транспортировку на территорию Королевства Таиланд двух молодых девушек, которых они похитили ранее. Одной из них всё же удалось сбежать до того, как они пересекли границу.

На сегодняшний день дело уже было передано в суд и подсудимым грозит около 20 лет лишения свободы за организацию и принуждение к проституции с похищением людей. Организатора и лидера этой сутенёрской группировки ожидает строгое наказание за рецидивизм, что грозит ужесточением и без того большого строка.

Сегодня девушки Владивостока могут вздохнуть более свободно, так как 7 посягателей на их свободу, в том числе и сексуальную, были пойманы сотрудниками правоохранительных органов и заключены под стражу.