Убийственные консервы: Роспотребнадзор рассказал о несвежих продуктах и последствиях их приема

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Неправильный выбор консервов на праздник может сулить бутулизм. Ботулизм — тяжелое токсикоинфекционное заболевание, поражающее нервную систему, способное убить человека, если вовремя не оказать необходимую помощь.

Ежегодно умирает около 200 человек причиной смерти, которых оказывается ботулизм. Причиной этого заболевания, конечно, является не только рыбные или мясные консервы, а все, что хранит в себе эту бактерии, включая воздушные аэрозоли и воду. Однако именно мясо в жестяных банках оказывается самой частой причиной этого заболевания.

Речь идет не только о ботулизме. Несвежие консервы вызывают ряд проблем с кишечно-желудочном трактом, негативно влияют в работу печени, из-за паразитов и бактерий, живущих в несвежем мясе, и непосредственно негативное воздействие на мозг.

Роспотребнадзор рассказал как выбирать свежие продукты: дата производства должна быть выдавлена на жестяной банке или нанесена несмываемой краской. Плохо читаемая маркировка, ржавчина на банке, поврежденная упаковка, подтеки и вздутие, - признаки того, что нужно писать жалобу в Роспотребнадзор во избежание того, что кому-то достанется подобный продукт.

В 2016 году количество отравлений значительно выросло из-за «убийственных консервов», однако после ряда проведенных проверок, ситуация смогла быть урегулирована и количество заболеваний и, соответственно, смертей, было значительно снижено.

мОднако, по неподтвержденной информации, вспышка 2016 года может повториться в 2019 году, а может значительно серьезней. И все из-за «неожиданной» для многих людей повышенной активности Роспотребнадзора, раздающего советы и рекомендации по выбору правильной еду.

Так как последствия бывают самые разные, вплоть до ботулизма, бьющего по центральной нервной системе, консервы необходимо выбирать очень тщательно. Однако возникает вопрос, что делают испорченные консервы на прилавках магазинов?