«Рады, как бомжам в «Пятерочке»: Житель Петербурга пожаловался на «убийственную» еду и сервис в местных ресторанах

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Кроме шикарного вида в таких заведениях больше ничего хорошего предложить не могут, уверяет пользователь сети.

Санкт-Петербург славится своими архитектурными красотами и музеями. Туристам действительно есть на что посмотреть, но в рестораны с красивыми видами знатоки советуют не заходить. Один из «аборигенов» стал жертвой местного общепита и теперь зарекся ходить в дорогие рестораны. По его словам, с таким же успехом можно пообедать и пообщаться в дешевых кафе-столовых, ведь в ресторанах клиентам «рады, как бомжам в «Пятерочке». Коренной житель Петербурга пожаловался не только на сервис, но и на «убийственную» еду.

Свое нерадостное повествование пользователь Сети начал с того, что ему не нравится, как ведут себя девушки-хостес. Вместо того, чтобы тепло поприветствовать потенциального клиента, они спрашивают, ждут ли его уже пришедшие в ресторан гости, и брезгливо окидывают взглядом. Однако оформление ресторанов не на высоте при всех заявленных претензиях: столы выкрашены «под патину», а вместо скатертей – ламинированные рекламные буклеты. Далее официанты, которых при полупустом зале приходится ждать часами. Однако даже на это можно смотреть сквозь пальцы, если бы еда была на ресторанном уровне. Впрочем, с этим, по крайней мере у одного из шикарных заведений не сложилось.

Заманчивый вид из окна действительно, по словам гостя, стоил пару сотен чаевых, но на этом список хорошего закончился. Поскольку заказ «Яичница по-английски» не соответствовал ожиданиям. Вместо картинки, опубликованной в меню, клиенту предстали пережаренные яйца на черствой булочке, сочащийся жиром бекон, киселеобразная фасоль и унылые припущенные на сковороде помидоры. Все это венчала веточка петрушки и такие же пережаренные сосиски. «Все зло в современном мире – от дизайна», - жалуется пользователь. По его словам, нормальные тарелки сменили кафельные плитки, скатерти – ламинированная бумага. «Идите в кафе в подвальчиках. Там вас ждут вкусные и большие котлеты, сытная пюрешечка, солянки, пирожки и овощное рагу», - советует разочарованный в элитном сервисе клиент.