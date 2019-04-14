Пляски на кладбище: На Красной площади задержали блогеров за «дикие» танцы

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«Российская святыня» была «осквернена» тверком, но при этом многотысячные шоу около Мавзолея разрешается проводить на официальном уровне.

В соцсети Instagram известный блогер Анастасия Малышева опубликовала видео с тем, как она танцует «тверк» на главной площади страны. Ролик получился достаточно творческим, и на него ушло, скорее всего, много времени и работы. Но в конечном итоге он стоил девушке и ее партнеру по танцам двух часов в полицейском участке и штрафа в 500 рублей с каждого. Действия молодых людей расценили как мелкое хулиганство, и потому им пришлось оправдываться перед сотрудниками правоохранительных органов.

Однако некоторые граждане России не понимают подобного подхода и считают, что не только необходимо задерживать за одиночные танцы, но и запретить крупномасштабные шоу в «Российской святыне». Это суждение подкрепляется тем, что практически на Красной площади располагается кладбище и Мавзолей, захоронения перед кремлевской стеной и в кремлевской стене.

Действительно, подобные мероприятия были бы недопустимы на такого рода местности, эдакие пляски на кладбище, но ведь Красная площадь еще и является своеобразным «сердцем России» и объединяет многих россиян на праздниках и шоу.

В Якутии также была подобная ситуация: суд оштрафовал местного блогера за танцы в купальнике на главной площади города. Её действия также расценили как мелкое хулиганство и обязали заплатить 500 рублей. В минусовую температуру девушка сняла ролик в купальнике к Новому году.