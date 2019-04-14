Система образования трещит по швам: В Севастополе намерены брать в учителя людей без педагогического диплома

Сегодня, 18:12

С инициативой выступила представитель комитет социально-гуманитарных вопросах в Законодательном собрании Севастополя Татьяна Щербакова.

Кадровый вопрос в сфере современного образования стоит на особом контроле в Министерстве просвещения РФ. Так получается, что в современном обществе весьма ограниченное количество людей, желающих посвятить свою жизнь преподаванию, особенно в общеобразовательных учреждениях.

Власти страны всячески пытаются решить проблему с учителями-предметниками. Тем, кто считает, что зарплата маленькая, Дмитрий Медведев предложил уйти в бизнес, а тем, кто думает, что нагрузки большие госпожа Голикова, вице-премьер России, предложила просто уволиться. А кто же тогда учить-то будет?

Оригинальное решение было найдено в Севастополе. Там намерены брать в учителя людей, не имеющих педагогического диплома. Ссылаясь на опыт советского времени, Щербакова заявила, что на работу могут быть привлечены специалисты, имеющие профильное образование, но у которых отсутствует педагогический диплом.

Родители будущих и настоящих школьников считают, что данная инициатива возникла потому, что система образования трещит по швам. Мало того, что большинство преподавателей предпенсионного возраста, так еще и без диплома приходить будут.

Конечно есть люди, которые знают химию или биологию на высшем уровне, но ведь это не значит, что они знают, как правильно передать эти знания детям. Существует масса методик, которыми должен пользоваться учитель, обращая внимание на то, какая лучше подходит для каждого ученика. А полагаться лишь на свой опыт совсем не профессионально.