Сотрудник МВД назвал три «стоп!», которые помогут разоблачить интернет-мошенников

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Последователи кота Базилио и Лисы Алисы изобретают все более хитрые способы разлучить россиян со своими накоплениями.

Мошенничество из реальной жизни перебралось в интернет-пространство. Несмотря на то, что аферисты действуют, скрываясь под псевдонимами и фальшивыми аккаунтами, их козни вполне реальные и болезненные. Сотрудники МВД Роман Лавров заявил, что существуют три главные «стоп!», которые должны насторожить пользователей и помочь им разоблачить интернет-мошенников. По словам Лаврова, очень часто жулики ловят жертв на портале Avito, прикидываясь и продавцами несуществующих товаров. И первый сигнал «стоп!» требование предоплаты без предварительной личной встречи. Если продавец ссылается на чрезмерную занятость и никак не может продемонстрировать свой снимок с продаваемым товаром (его попросту нет), то это повод проявить бдительность.

Покупатель должен настоять на фото, если эта просьба отклонена в связи с поломкой фотоаппарата и ли телефона, то необходимо договориться о видеозвонке в мессенджере. Если продавец отказывается от такой связи, то чувство природной подозрительности должно просто кричать. Чтобы убедиться в своих подозрениях, покупателю следует договориться о наложенном платеже и оплатить товар после получения. Тогда аферист или «сольется», или снова начнет юлить, но это уже не важно.

Второй сигнал «стоп!» рассчитан именно на добросовестных продавцов. Стоит быть внимательными, если сразу же объявляется покупатель, который желает перечислить деньги за товар на карточку. Но тут возникает «недоразумение», и возможный покупатель просит номер кредитной карты, дескать для ускорения перечисления средств, однако здесь кроется главная ловушка: реквизиты карты сообщать нельзя ни в коем случае. Для этого существуют PIN-коды. Поэтому сообщать кому бы то ни было эту информацию – заведомый путь к банкротству.

И третий знак «стоп!» - это просьба мошенников ввести во время работы с банкоматом комбинации цифр, которые они назовут. Они могут заявить, что это номер их счета или что-то в этом роде, но на самом деле хитроумные ловкачи используют специальные «горячие» коды для списания денег с карты. По словам Лаврова, очень часто мошенники действуют за пределами России, пользуясь интернациональностью интернета, поэтому после «драки» с ними бороться очень сложно.