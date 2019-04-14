«Очередная фейк-распродажа?» Клиента интернет-магазина МТС «кинули», отказав в скидке - сеть

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Покупателя заинтересовало предложение, ведь за новенький смартфон нужно было отдать всего 29 990 рублей, так как у него был бонус в 10 000 по trade-in.

Услуга Trade-in по приему старого товара в счет покупки нового набирает популярность среди магазинов. Такой программой заинтересовались и сети интернет-магазинов от салонов сотовой связи. Но не все так хорошо, как хотелось бы.

Один из пользователей Сети рассказал о своем горьком опыте с trade-in в МТС. Листая страницы социальных сетей, молодой человек увидел, что на сайте МТС проходит распродажа прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 9 128 GB по хорошей цене в 39 990. В добавок действует trade-in на старый смартфон, за что можно еще получить скидку в размере 10 000 рублей.

Сразу же оформив онлайн-заказ, автор получил сообщение от оператора, что заявка принята, и новенький телефон за 29 990 ждет покупателя по такому-то адресу. Прибыв на следующее утро по указанному адресу, автор обнаружил, что начинают появляться проблемы: то программа сбилась, то бонус от акции применить к желаемому телефону невозможно. После звонка на горячую линию оказалось, что, предположительно, были невнимательно прочитаны условия и скидка не суммируется.

Продержав клиента 4 часа в магазине, сотрудники просто «кинули» его, полностью отказав в скидке на флагман. К такому мнению пришли другие клиенты интернет-магазина МТС, которые тоже столкнулись с такой проблемой. Представители магазина никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

А тем не менее, недовольство клиентов очередной фейк-распродажей растет в геометрической прогрессии.