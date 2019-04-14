iPhone за 100 рублей: Новое «кидалово» от имени «М.Видео» поразило сеть

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Тысячи россиян получили «письма счастья» якобы от «М.Видео» с уведомлением о победе в акции.

В российском сегменте сети «Интернет» мошенническая схема с предложением заработать на опросах онлайн уже давно известна и мало кто на неё покупается. В то же время люди всё ещё доверительно относятся к известным брендам, чем и пользуются аферисты. Так сеть поразило новое «кидалово» с использованием популярного бренда «М.Видео».

От имени известной торговой сети россиянам массово рассылают электронные письма, где говорится, что компания проводит некий конкурс и получатель этого сообщения стал победителем акции. Письмо оформлено в цветах и с использованием символики «М.Видео», а потому у многих получателей не возникает сомнений, что к ним обращается настоящая компания с большой репутацией.

В качестве приза предлагается новый смартфон iPhone XS или Samsung Galaxy S10. Чтобы стать полноправным владельцем флагманского девайса «счастливчику» предлагают пройти несложный опрос и ответить на 12 вопросов. По завершению анкетирования человеку предлагают указать параметры доставки приза и оплатить «символическую» плату за эту самую доставку – 100 рублей.

В сравнении с ценой нового iPhone XS или Samsung Galaxy S10 эти деньги небольшие, а потому многие без колебаний бросятся перечислять «М.Видео» средства, хотя на самом деле жертвуют в фонд мошенников. Никаких акций с опросами ритейлер не проводит, а если бы и проводил, то вряд ли привлекал к участию в нём граждан без их согласия.