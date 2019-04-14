Этому Роспотребнадзор не научит: Помойки супермаркетов стали «поставщиками» рыбных консервов для россиян

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Малоимущие жители городов вынуждены «промышлять» у мусорных баков в поисках просроченных продуктов.

Федеральное ведомство рассказало россиянам, на что необходимо обращать внимание при покупке рыбных консервов. Помимо состава продукта, производителя, целостности упаковки нужно обязательно рассмотреть срок годности товара.

Многим известно, что на полках магазинов часто можно обнаружить просроченную еду, которая с умыслом или по невнимательности предлагается покупателю. Этот товар, согласно требования Роспотребнадзора, подлежит утилизации, но для этого его необходимо доставить в определённое место.

А пока «просрочка» покоится на помойках супермаркетов, она становится объектом внимания малоимущих горожан, пенсионеров и обнищавших стариков. Есть, правда, особая категория – фриганы, предпочитающие товар с истекшим сроком годности и уверенные, что он значительно занижен.

При этом, они полагают, что просроченные продукты пригодны в пищу после незначительной обработки. Кроме этого, такой подход обеспечивает существенную экономию. Естественно, к беднякам, которых нужда загнала к помойкам, они не имеют никакого отношения.

Для этой, вовсе не маргинальной части россиян, это стало основным способом добыть себе пропитание – помойки супермаркетов стали «поставщиками» мясных и рыбных консервов и других продуктов в герметичной упаковке.

Для удобства и малоимущие, и фриганы пользуются неофициальными сервисами, такими, как карты помоек, с обозначением мест, где можно найти выброшенный товар. Этому Роспотребнадзор не научит, поэтому приходится самим облегчать себе жизнь. Естественно, за неисполнение требования уничтожать «просрочку» администрацию магазинов наказывают, но они так поступают совсем не из гуманистических побуждений, а по соображениям экономии на транспортировке товаров с истекшим сроком годности к месту утилизации.