Вова, хочу яхту!: Путин подарил Кабаевой яхту Абрамовича за 2 миллиарда рублей - СМИ

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57-метровую мега-яхту «Олимпия», оцениваюшуюся в примерно 2 миллиарда рублей, уже давно связывают с Владимиром Путиным. Президенту, по информации СМИ, она досталась от его друга и компаньона Романа Абрамовича в 2005 году, после чего долгие годы стояла без дела. Однако, недавно, мега-яхта вновь начала приковывать к себе внимание прессы, потому что у нее, по слухам, появилась новая хозяйка.

История «Олимпии» восходит к самому началу президента Владимира Путина – возглавлявшего тогда коррумпированную и едва сводящую концы с концами страну, раздираемую на части олигархами. С некоторыми из них, как с Ходорковским, президент безжалостно разделался. А с некоторыми, как с Абрамовичем, нашел общий язык.

Несложно поверить в то, что неуверенность в завтрашнем дне, характерная для того времени. а также постоянное общение с богачами убедили Путина в том, что лучший стабилизационный фонд для страны - это его собственный банковский счет. Тогда, в середине 2000-х, с верных Путину олигархов была собрана своеобразная «дань» в размере 28 миллиардов евро.

Именно яхтой «Олимпия» свою долю, по мнению английских журналистов, внес Роман Абрамович, безбедно проплававший в мутном омуте российской политики аж до 2008-го года и всегда пользовавшийся мощной протекцией президента.

Вновь на первые полосы изданий «Олимпия» попала совсем недавно – в начале мая 2018 года подозрительно похожее на мега-яхту судно оказалось замечено в одной из гаваней Сочи, где проходила выставка кораблей. Тогда, одна из журналисток, организовывавших видеоэксруксию по причалу, упомянула о том, что данная яхта принадлежит никому иному как Алине Кабаевой.

При этом, по слухам, свое 35-летие спортсменка 12 мая 2018 года отпраздновала именно в Сочи. Сопоставляя все звенья этой цепи воедино, можно резонно предположить, что незадолго до дня рождения, обладающая отличным вкусом Кабаева, невзначай бросила в разговоре с президентом что-то типа «Вова, хочу яхту». И вуаля – мечты сбываются.

Официального подтверждения передачи яхты в пользование Алины Кабаевой, естественно, не было и не будет. Однако, оно и не нужно, ведь тем, кто умеет складывать два и два – все и так понятно. Россиянам остается лишь порадоваться за Алину, которая из самой блистательной спортсменки стремительно превращается в самую блистательную светскую леди.