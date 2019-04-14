Фоток накачаю и кредитов наберу: Клиенты МТС испугались попасть в кредитную ловушку

Сегодня, 05:25

Новый «развод» от мобильного оператора попытались разоблачить в сети, однако подозрительная процедура оказалась обычной проверкой.

Пользователь Pikabu опубликовал сообщение о новой процедуре проверки при покупке SIM-карты, при которой клиент МТС обязан быть сфотографирован работником салона связи. Автор сообщения утверждает, что таким образом клиент автоматически даёт согласие на предоставление банковских услуг.

По его словам, это чревато последующими частыми звонками из «МТС Банка», а в перспективе и передачей данных клиента сторонним кредитным организациям. Также автор предполагает, что если сотрудник салона окажется совсем уж «нечестным на руку», он может оформить на невнимательного клиента несколько кредитов, ведь все необходимые документы уже были предоставлены при покупке SIM-карты.

Правда, в комментариях испуганного пользователя просветили, что для оформления кредита необходимо намного больше документов, включая СНИЛС и фотографию паспорта возле лица клиента. Также каждую подобную операцию проверяет служба безопасности банка, из-за чего описанная автором схема абсолютно невозможна. «Сейчас фоток в соцсетях накачаю и кредитов наберу», - иронизируют комментаторы.

Наткнувшиеся на пост сотрудники МТС уточнили, что фотография лица абонента — это пусть и новая для России, но стандартная для многих стран защита от ложных оформлений. В частности, такая проверка давно практикуется на территории Белоруссии.

Паника у клиентов оператора возникла из-за недопонимания между клиентами и представителем МТС Алексеем Меркутовым, который прокомментировал новый регламент оформления SIM-карт: «Абоненту при покупке сим-карты предоставляют возможность пройти идентификацию для получения банковских и финансовых услуг. Это совершенно добровольная процедура, мы ее открыто проговариваем. Если абонент не хочет ее проходить — он не проходит и просто приобретает SIM-карту в обычном режиме».

Идентификация пользователей в банковской системе и фотографирование лица абонента — две не связанных процедуры при оформлении SIM-карты, и абонент может легко отказаться от первой. Правда, вторая — защитный механизм и сфотографироваться всё-таки придётся, благо в дальнейшем она ничем не грозит клиенту.