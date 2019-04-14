На словах ты - Лев Толстой, а на деле - сотрудник М.Видео: Покупатели «с боем выбивают» у МВидео заказанные товары

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Многочисленные клиенты торговой сети М.Видео жалуются, что сервис магазина скатывается в пропасть, а заказанные товары приходится чуть ли не в прямом смысле «выбивать с боем».

Одна из крупнейших розничных сетей России, вопреки заявленной концепции эффективного обслуживания клиентов, демонстрирует пренебрежительное отношение к покупателям и безответность собственных сотрудников. Так, в последнее время торговая сеть получает невероятно большое количество критичных отзывов. Покупатели из самых разных регионов страны жалуются на низкий уровень сервиса и обслуживания клиентов, в результате чего свои заказы им буквально приходится «выбивать».

Как следует из отзывов недовольных россиян, наиболее проблемным местом стала услуга доставки товаров из магазина, сроки которой могут постоянно изменяться, адреса доставки путаться, а сами заказы в результате и вовсе отменяться якобы по желанию клиента. По словам одного из неудачливых клиентов, с подобными проблемами он сталкивался не раз, при этом решение вопроса занимало много времени, а сотрудники магазина «просыпались» и начинали действовать лишь после публикации возмущённых постов на просторах Сети.

Как отметила другая клиентка торговой сети, также столкнувшаяся с «высоким уровнем» сервиса, курьеры путают адреса, не звонят в назначенный день. При этом для неё единственным решением в таких ситуациях был звонок в магазин и дальнейшее переоформление заказа. В то же время так и не доставленный товар возвращался на склад, а сроки получения вновь изменялись.

Стоит отметить, что менеджеры сети МВидео действительно оперативно реагируют на публикацию бесчисленных жалоб в социальны сетях. Но, как ни парадоксально, меньше их от этого становится.

«На словах ты - Лев Толстой, а на деле - сотрудник МВидео» - кратко охарактеризовал качество работы сотрудников магазина один из клиентов, не единожды столкнувшийся с их безграмотностью и безалаберностью. Хочется верить, что в будущем ситуация изменится, ведь еще недавно М.Видео по праву пользовалась славой одной из лучших отечественных розничных сетей.