А размножаться будем почкованием: Пост об отмене алиментов в России взорвал Сеть

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Мужчины в упоении кричали «ура», а женщины в ответ предложили им ручную любовь.

В России наблюдается печальная статистика: с каждым годом растет число разводом и, следовательно, неполных семей. Женщины (преимущественно, так как встречаются и мужчины) подают на алименты на своих бывших, и зачастую суд удовлетворяет их иски. Некоторые мужья платят без проблем, некоторые устраиваются на низкооплачиваемую работу «лишь бы ей не досталось», забывая, что это деньги на содержание его же ребенка, а отдельные личности и вовсе уходят в «тень».

По мере того, как государство изыскивает способы отыскать нерадивых алиментщиков, в Сети развернулась кампания по их защите. В частности, один из пользователей опубликовал пост, в котором предложил раз и навсегда упразднить алименты в России и «проучить легкомысленных баб, которые дают всем подряд». Дескать, женщины перестанут обманывать мужчин и специально беременеть, чтобы захомутать «невинную жертву», а процент браков по любви, а не «по залету» вырастет. «Девушки сразу станут более критичными в выборе партнера. Значительно снизится количество измен, так как женщины будут понимать, что мужчина уйдет и никакие алименты его пугать не будут», - уверяет пользователь. Из его слов выходит, что российские женщины только того и ждут, как бы отсудить у бывшего мужа алименты на «выкормыша», а также на нового ухажера, яхту и маленький домик в Испании.

Пост о возможной отмене алиментов в России вызвал бурную реакцию и буквально взорвал Рунет. Мужчины – справедливости ради стоит отметить, что не все, хоть и большинство – кричали «Ура!». Они сочли затратным содержать ребенка от бывшей и двух, а то и больше, от настоящей супруги. Некоторые стали приводить в пример Китай, где даже раздел имущества запрещен после развода, прикидывая, когда же подобное случится в России. Женщины – на удивление тоже не все – возмутились, что такая реформа возлагает всю ответственность на даму, а в зачатии участвуют двое.

Если эта мечта закоренелого алиментщика исполнится, то мы, скорее всего, будем размножаться почкованием, или вымрем, поскольку девушки уже предложили автору и поддержавшим его мужчинам мастурбировать вместо интима с женщиной. Или, как вариант, перейти на однополую любовь. Детей в таком случае точно не будет.