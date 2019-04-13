Получать как Путин: Россияне предложили уравнять свои пенсии и зарплаты с чиновничьими

Сегодня, 18:00

Эти и другие похожие инициативы, возможно, звучат фантастически, но имеют свою неоспоримую логику.

На сайте «Российская общественная инициатива» можно встретить интересные предложения простых граждан страны, направленных на улучшение жизни соотечественников. В некоторых содержатся смелые, порой революционные идеи, которые на первый взгляд радикальны, но подкреплены вполне рациональным объяснением. Неудивительно, что многие инициативы находят своих сторонников, отдающих голоса в их поддержку.

Например, некоторые россияне предложили уравнять свои пенсии и зарплаты с чиновничьими. Сразу может показаться, что этим самым, власть имущие должны подвергнуться наказанию за нерадивость на своих постах и получать те же зарплаты и пенсии, что и большинство сограждан. Нет, напротив, предполагается, что заработок депутата, чиновника, министра или, даже, президента, должен быть соразмерен доходу своих соотечественников, который им удалось получать благодаря эффективности, умению руководить того или иного представителя многочисленного чиновничьего аппарата.

К примеру, уходящий на заслуженный отдых губернатор, может быть спокойным за свою обеспеченную старость, ведь в бытность его главой региона средняя пенсия существенно выросла, и старики не вынуждены считать копейки в ожидании очередной выплаты. Или: куратор профильной отрасли, например, сельского хозяйства. постоянно добивается улучшения условий труда, проявляет заботу о тружениках, интересуется надоями, силосом и навозом, зная, что рост дохода скотников и трактористов напрямую скажется на его достатке.

Естественно, все понимают, что степень ответственности министра и рабочего разнится, как и уровень зарплат, и получать как президент Путин вряд ли получится. Но подобными петициями люди хотят обратить внимание на огромную пропасть в доходах у простых граждан страны и власть имущих.