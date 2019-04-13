Как доказать, что не изменял?: На Урале горе-гадалки разрушают семьи

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Житель Первоуральска пожаловался, что из-за местной ясновидящей его брак оказался под угрозой распада.

Несмотря на технический прогресс и научные достижения, в России многие люди до сих пор верят в то, что всевозможные колдуны, маги, народные целители и ведьмы способны решить проблемы в карьере, быту или личной жизни.

Порой горе-гадалки вместо того, чтобы помочь, напротив – поворачивают людей в неверном направлении и ломают судьбы. Так, в частности, стало известно, что на Урале горе-гадалки дошли до того, что разрушают семьи.

Ярким примером послужил случай, который приключился с жителем Первоуральска Свердловской области. Мужчина пожаловался в одном из местных сообществ «Вконтакте», что после похода к такой аферистке жена обвинила его в супружеской неверности. Женщина оказалась настолько доверчивой, что не сомневается в том, что муж «ходит налево».

По словам несчастного, гадалка сказала супруге, что она живёт с изменщиком и у него есть любовница. «У меня дома скандал и слезы! Как теперь доказать моей дуре что я ей верен?», - отчаивается мужчина.

В комментариях большинство пользователей пишут, что гадалка здесь не при чём, раз женщина поверила в эту историю. Отдельные комментаторы предположили, что жена просто нашла повод, чтобы отделаться от опостылевшего ей мужчины. В то же время, некоторые участники обсуждения посоветовали жителю Урала отвести супругу к другой гадалке, которая сможет доказать, что он никому не изменял.