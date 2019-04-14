Ты в Россию попал: Авиакомпания «Ижавиа» наживается на доверчивых пассажирах

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Россиянин рассказал, как стал жертвой «аттракциона невиданной щедрости» авиакомпании, в результате которого заплатил за «дешёвый» перелёт практически вдвое больше, чем было заявлено.

Государственный авиаперевозчик «Ижаива», как и многие другие авиакомпании, наряду с положительными отзывами получает много критики в свой адрес со стороны недовольных клиентов. Однако, как это ни странно, новым поводом для недовольства пассажиров стала акция перевозчика, в рамках которой стоимость билетов на рейсы до Москвы и обратно была снижена до 3900 рублей.

Как рассказал один из пассажиров, на свою беду поверивший в «щедрость» перевозчика, новостью о чудо-ценах на билеты авиакомпания поделилась на своём официальном сайте. При покупке того самого заветного билета перевозчик сообщил клиенту, что норма перевозки багажа в данном случае «составляет 10, 20 кг - при полете в экономическом классе». Логично рассудив, что норма осталась прежней – 20 кг – россиянин со спокойной душой отправился на свой рейс, где его и ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что норма на багаж конкретно при этом тарифе снижена до 10 кг.

По словам обманутого пассажира, «Ижавиа» намеренно умолчала об этом в рекламной новости на сайте и не уведомила клиентов при совершении покупки. Вероятно, таким образом авиакомпания, прикрываясь якобы сниженными тарифами, решила нажиться на доверчивых клиентах за счёт доплат за «лишние килограммы», о которых те узнали лишь возле стойки регистрации.

«В итоге родина встретила меня незапланированными расходами в размере 3100 руб. и испорченными настроением, легко обобщающимся до сакраментального: «ты в Россию попал» - заключил обманутый клиент авиакомпании.

Примечательно, что компания недавно вновь сообщила о продаже билетов по минимальному тарифу на рейсы до Москвы. Однако об изменении нормы провоза багажа перевозчик, судя по всему, сообщать всё так же не спешит.