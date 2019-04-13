Доходы Навки могут стать поводом для засекречивания сведений о пенсиях чиновников

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Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову несказанно повезло иметь в жёнах женщину с явной предпринимательской жилкой, задекларированные за прошлый год доходы, которой в 25 раз превысили доход Путина. Видимо, это послужило причиной внести предложение о засекречивании депутатских пенсий.

Имущество депутатов и чиновников, а также их заработная плата вызывают огромные дискуссии среди простого населения, но почему никто не вспоминает про их жён? Так у Татьяны Навки, согласно декларации, общегодовой доход составляет 218,6 млн рублей, в то время как у её мужа заработок за прошлый год не превышает 12 млн рублей.

У российского президента Владимира Путина, для сравнения, задекларированный доход за 2018 год составил 8,648 млн рублей, что почти в 25 раз меньше, чем у бывшей фигуристки Татьяны Навки.

Собственностью Татьяны является недвижимость, общей площадью чуть более 1,5 тысяч кв. м. Помимо это жена пресс-секретаря передвигается на автомобилях исключительно класса люкс - Mercedes Benz CL63 AMG и Mercedes Benz GLE63. Очевидно, что, просачиваясь в СМИ, подобные сведения вызывают крайне негативную реакцию у населения, еще больше ухудшая и без того не лучшее отношение народа к власти.

Вероятно, в связи с этим было внесено предложение о том, что необходимо засекретить данные о пенсионных выплатах чиновников, а в дальнейшем и возможно и их доходов, так как согласно ежегодной декларации простым россиянам предоставляется возможность сравнить свою заработную плату с зарплатой высокопоставленных лиц.

Не многих устраивает такой контраст в ежегодных доходах, что вызывает массу недовольств, жалоб и дискуссий относительно внушительной разницы. Это же касается и пенсионных выплат, которые для пенсионеров-политиков составляют в разы больше тех, что выдают обычным гражданам.