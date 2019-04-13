Сколопендры атакуют: Жители Ростова обеспокоены ростом популяции опасных членистоногих

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Кольчатая сколопендра — наиболее распространённый вид на юге России. Из-за изменений климата отмечается рост численности этих ядовитых многоножек.

Обсуждение в сети увеличения количества и учащения неприятных встреч с этими животными началось с сообщения ростовчанки о находке в своей кладовой огромной сколопендры. Сообщение было сопровождено видео с корчащимся членистоногим.

В комментариях предположили, что автор видео привезла сколопендру в вещах из командировки в южную страну, однако более осведомлённые интернет-пользователи тут же сообщили, что удивлённая жительница Ростова сняла местный вид, кольчатую сколопендру.

Мнения пользователей разделились: одни не поверили, что такая живность может водиться в Ростовской области, другие же заявили о неоднократных встречах с ними. В частности, упоминались деревянные дома, где эти членистоногие часто обитают в сырых местах.

Часть пользователей рассказала, что за последнее время встречи со сколопендрами значительно участились. Местные жители связывают рост популяции с изменением климата, а некоторые предполагают первоначальный завоз членистоногих из других географических регионов, после чего из-за благоприятных условий в Ростовской области и началось их размножение.

Как бы то ни было, контакт с этими животными может закончится для человека очень плачевно — их укус ядовитый и очень болезненный. В некоторых случаях может наблюдаться лихорадочное состояние и гиперемия, особенно при укусе ребёнка или пожилого человека. При аллергии, по аналогии с укусами пчёл и шершней, может быть даже смертельный исход.