Даже аферисты так не наглели: Авиакомпания «Победа» бросила пассажиров в аэропорту отдав их места бортпроводникам

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Авиакомпания «Победа» не пустила двух пассажиров на борт самолёта и оставила в полной неизвестности в аэропорту, отдав оплаченные ими места бортпроводникам.

Российская авиакомпания «Победа» широко известна своими привлекательными ценами на авиабилеты, однако многие пассажиры с неудовольствием отмечают наплевательское отношение к себе со стороны работников компании. Наглядно это продемонстрировала авиакомпания в минувшую пятницу, когда отказалась пускать двух пассажиров на борт самолёта, так как их уже оплаченные места неожиданно заняли бортпроводники.

Как рассказали Znak.com брошенные «Победой» в аэропорту пассажиры, им было предложено долететь до места назначения на рейсе «Аэрофлота», однако и там им не нашлось места.

«Вы с «Победы», туда и идите!» - коротко ответили пассажирам.

Впрочем, сама «Победа» так же не поспешила решать проблему клиентов, которая возникла по её вине, и просто проигнорировала их, не удосужившись даже озаботиться их дальнейшей судьбой. Пассажирка Галина, пожаловавшаяся на произвол компании, подчеркнула, что сотрудников «Победы» у стойки регистрации нет, телефон представительства в Кольцово молчит, а на платную горячую линию они просто не могут дозвониться, так как все звонки блокируются оператором.

Вероятно, купленные билеты в случае использования услуг этой авиакомпании не дают клиентам никаких гарантий, что их не бросят в аэропорту без предоставления мест на другой рейс.

Инцидент получил огласку и на просторах информационно-развлекательного портала Pikabu, пользователи которого принялись бурно обсуждать тему.

Стоит отметить, что наряду с негодующими клиентами, много тех, кто доволен работой авиакомпании. По их мнению, «Победа» выдерживает на высоте соотношение стоимости билетов и качества услуг.