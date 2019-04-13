Яндекс.Попрошайка: Водители Яндекс.Такси не стесняются клянчить у пассажиров чаевые

Сегодня, 06:33

«Спасибо, что не упоротый приехал?» - пользователи сети не понимают, за какие заслуги таксистам можно оставлять чаевые, если они то и дело сами пытаются схитрить, чтобы выгадать лишнюю копейку.

У пассажиров Яндекс.Такси появилась возможность материально отблагодарить водителя с помощью мобильного приложения. По окончании поездки появляется окошко, в котором клиент может выбрать, сколько процентов от суммы поездки он готов оплатить водителю в качестве чаевых. Данная функция работает в случае, если клиент рассчитывается при помощи подключенной к приложению банковской карты.

Однако последнее время всё чаще на просторах сети можно заметить сообщения разгневанных пассажиров, которых не устраивает качество популярной компании-перевозчика. Так, клиенты жалуются на просьбы таксистов отменить заказ, чтобы не потерять баллы заветного рейтинга, на водителей, которые засыпают за рулём, и на хитрецов, которые жалуются на жизнь, чтобы оправдать округление суммы за поездку в свою пользу.

Порой, водители даже просят поддержать их рублём только из-за национальной принадлежности. Например, в сети опубликован отзыв пассажира Яндекс.Такси, водитель которого попросил поставить максимальную оценку в приложении, мотивируя это тем, что славяне должны друг друга поддерживать. Таксист высадил пассажира, который оплачивал проезд, а далее по маршруту повёз домой приятельницу пассажира. Клиент, по просьбе водителя, поставил за поездку пять баллов и хотел начислить чаевые, но наглость водителя заставила его пересмотреть свои планы.

Всячески водители пытаются намекнуть пассажиру о дополнительной «копейке» сверху, с появлением возможности оставить чаевые, таксисты их тоже начали клянчить. Складывается ощущение, что Яндекс.Такси впору переименовывать в Яндекс.Попрошайка. Единственным светлым моментом в данной ситуации является работа самого сервиса, который активно работает над разрешением возникающих между водителями и пассажирами конфликтов, а также регулярно принимает меры в отношении тех таксистов, кто стремится обмануть клиентов.