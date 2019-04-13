В Костроме чуть не уволили учительницу, не желавшую ставить оценки «на халяву»

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По словам дочери педагога, показатели для администрации школы важнее, чем реальные знания учеников.

Оценки учеников – это не только их награда за успеваемость, но и лакмусовая бумажка профессионализма учителя. Однако это не повод ставить отметки «на халяву». И в России еще остались педагоги, которые это понимают, и не оказывают медвежьи услуги своим подопечным. Вот только с каждым днем у них все меньше единомышленников.

Жительница Костромы поделилась в сети историей, которая произошла с ее матерью – учительницей начальных классов в самой обычной школе областного центра. Педагогу якобы предложили, помимо ее основной работы, взять в нагрузку и девочку, которая находится на индивидуальном обучении. Учительница не имела ничего против. Девочка недавно приехала из Шарьи, где обучалась аналогичным образом. После знакомства с ученицей, педагог поняла почему ребенку лучше пока избегать общения со сверстниками – дерматологическое заболевание дало осложнения на внешность, и ровесники могли ее затравить.

Однако, при первом занятии учительница поняла, что девочка, которая обучается по программе четвертого класса, не освоила даже таблицу умножения и даже не хочет прилагать усилия и пытаться выполнять домашние задания. На занятиях девочка якобы была нарочито невнимательна и не выказывала ни малейших способностей ни к грамматике, ни к арифметике.

Учительница удивилась тому, что из Шарьи девочка приехала с прекрасной выпиской оценок – сплошные «4» и «5». Поначалу женщина входила в положение школьницы, дескать, привыкнет, возьмется за ум, но уже с третьей четверти терпение педагога лопнуло. Она начала оценивать девочку по заслугам - на «3» и «2». Естественно, это не понравилось родителям, которые заявили, что учительница придирается.

Впрочем удивило автора другое – с родителями якобы оказалась солидарна администрация школы. Учительницу, не желавшую ставить оценки за красивые глаза или из жалости, чуть не уволили. Претензии были следующие – резко ухудшились показания школы. Автор поста возмущен, что ребенок без видимых отклонений в умственном развитии даже не пытается учиться, а учитель, который не желает потакать его лени, становится персоной нон-грата. Теперь учительница больше не соглашается на индивидуальщиков. Пользователи сети, в свою очередь, посоветовали родителям «особенной» девочки показать свое чадо на ПМПК.