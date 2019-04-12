«Пукнуть нельзя»: Автономный Рунет расскажет Роскомнадзору последние тайны россиян

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Скрыть от «всевидящего ока», вероятно, не удастся уже ничего.

После принятия во втором чтении законопроекта об автономном Рунете публика на просторах сети только то и делает, что обсуждает, чем же это обернется для пользователей по всей России. Несмотря на то, что находятся те, кто считают панику по этому поводу не оправданной, большинство склоняется к мысли, что автономный Рунет расскажет Роскомнадзору последние тайны россиян. Причем, связано это именно с техническими аспектами грядущего нововведения.

Эксперты в сети утверждают, что автономный Рунет предполагает один лишь DNS-сервер. Именно поэтому все запросы, которые российские пользователи будут посылать за границу, смогут проходить также и через Роскомнадзор. Пока что в правительстве не говорят о таких строгих мерах, как, например, в Китае, где прямым образом в сети работает цензура. Тем не менее, можно говорить, что, вероятно и «пукнуть» будет нельзя, потому как надзорные ведомства будут знать даже об этом.

Стоит также добавить, что некоторые пользователи обратили внимание и на то, что количество статей, в которых автономный интернет описывается, как что-то хорошее, за последние сутки стало довольно много, что почему-то наводит экспертов на мысль: «какую-то подлянку готовят», имея в виду то, что с законом об автономности все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Как же будет реализовано на практике – покажет лишь время, но с большой вероятностью сказать, что переход на новую систему безболезненным не покажется никому.