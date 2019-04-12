Праздник испорчен: РЖД «поздравили» москвичей с Днём космонавтики часовыми задержками электричек

Компания оправдала локальную «катастрофу» простыми «техническими причинами».
РЖД умудряются портить настроение не только региональным пассажирам, которые до сих пор обречены ездить в поездах советского типа, но и путешествующим в комфорте москвичам. Вероятно, многие из них иначе планировали отметить праздник в честь Дня космонавтики, но электрички РЖД «поздравили» их часовыми задержками по Ярославскому направлению.
Как удалось узнать от очевидцев неполадок на железной дороге, на конечную станцию направления – Ярославский вокзал – электропоезда прибывали с задержкой от 40 до 60 минут, при этом никаких предупреждений компания-перевозчик сделать не посчитала нужным. Более того, в моменты ожидания пыталась сгладить нервозность пассажиров обещаниями, что отправление будет через «5-10 минут».
Уже в пути пассажиры узнали, что поезд пропустит часть остановок по пути следования. На конечной станции москвичам с испорченным настроением предложили устроить «забег», поскольку поезд остановился в самом конце платформы, из-за чего многим пришлось бежать из хвостовой части, чтобы сойти с поезда. Пассажиры отличись хладнокровным спокойствием, несмотря на то, что многие опоздали в назначенные места. О том, принесла ли компания свои извинения или компенсировала неудобства, неизвестно. Вероятно, жители районов по Ярославском направлению привыкли к «техническим неисправностям» своих поездов, которые случаются с завидной регулярностью.
View this post on Instagram
К хорошему привыкаешь быстро и когда это хорошее неожиданно дает сбой, то потом еще какое-то время перестаешь верить ему. 😔😒 Сегодня, без какого-либо объявления, электропоезда Ярославского направления внезапно изменили остановки, но это еще полбеды. 😳 Они прибывали на Ярославский вокзал с часовой задержкой. 😨 Утро ничего такого не предвещало. Как обычно, электричка пришла вовремя. В Мытищах объявили, что она поедет без остановок до станции Лосиноостровская, далее Ярославский вокзал. У меня мысль мелькнула, что буду даже раньше, чем обычно на работе. 😑 Но не тут-то было. Мы простояли недалеко от вокзала примерно минут 40. На работу я опоздала, как и многие сегодня, живущие в нашем районе. 😞 Больше всего меня удивляет, что мы стояли недалеко от платформы Москва-3 и могли бы добраться до общественного московского транспорта пешком, но нам не позволили... Нам обещали поехать через 5 минут, потом еще через 10 минут. Пройти по вагонам было невозможно, так как люди стояли в тамбурах, ожидая прибытия на вокзал. Приятно, что не было никакой паники в вагонах. Люди переживали, что опаздывают на работу, на встречи и всё.. Ещё интересный момент - электропоезд "по техническим причинам" (универсальное объяснение😎) заехал на самый край платформы, высаживая людей. Людям, которые ехали в трех хвостовых вагонах, пришлось прогуляться по электричке, чтобы выйти из неё, так как там не было выхода, а потом прошагать всю эту длинную платформу с самого её конца. Кто пропустил утреннюю зарядку, заодно позанимался. 🙃 Если выбирать транспорт, который не опаздывает, то я всегда говорила, что это электропоезда. Но вот теперь, после сегодняшнего случая, у меня такой уверенности нет. 😟😟 #москва #ярославскийвокзал #платформа #утро #день #опоздание #электропоезд #электричка #пушкино #мытищи #транспорт #денькосмонтавтики #12апреля #город #мск #история #весна #апрель #moscow #railwaystation #yaroslavskiyvokzal #ржд #российскиежелезныедороги #train #transport #morning #spring #april
Впрочем, на фоне такого отношения РЖД к москвичам уже не удивляют условия межрегиональных рейсов. Отметим, что многие жители России продолжают ездить в разваливающихся вагонах и нечеловеческих условиях. Когда новые вагоны ТКС пустят по всем направлениям страны, компания пока умалчивает.