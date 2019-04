Праздник испорчен: РЖД «поздравили» москвичей с Днём космонавтики часовыми задержками электричек

View this post on Instagram

К хорошему привыкаешь быстро и когда это хорошее неожиданно дает сбой, то потом еще какое-то время перестаешь верить ему. 😔😒 Сегодня, без какого-либо объявления, электропоезда Ярославского направления внезапно изменили остановки, но это еще полбеды. 😳 Они прибывали на Ярославский вокзал с часовой задержкой. 😨 Утро ничего такого не предвещало. Как обычно, электричка пришла вовремя. В Мытищах объявили, что она поедет без остановок до станции Лосиноостровская, далее Ярославский вокзал. У меня мысль мелькнула, что буду даже раньше, чем обычно на работе. 😑 Но не тут-то было. Мы простояли недалеко от вокзала примерно минут 40. На работу я опоздала, как и многие сегодня, живущие в нашем районе. 😞 Больше всего меня удивляет, что мы стояли недалеко от платформы Москва-3 и могли бы добраться до общественного московского транспорта пешком, но нам не позволили... Нам обещали поехать через 5 минут, потом еще через 10 минут. Пройти по вагонам было невозможно, так как люди стояли в тамбурах, ожидая прибытия на вокзал. Приятно, что не было никакой паники в вагонах. Люди переживали, что опаздывают на работу, на встречи и всё.. Ещё интересный момент - электропоезд "по техническим причинам" (универсальное объяснение😎) заехал на самый край платформы, высаживая людей. Людям, которые ехали в трех хвостовых вагонах, пришлось прогуляться по электричке, чтобы выйти из неё, так как там не было выхода, а потом прошагать всю эту длинную платформу с самого её конца. Кто пропустил утреннюю зарядку, заодно позанимался. 🙃 Если выбирать транспорт, который не опаздывает, то я всегда говорила, что это электропоезда. Но вот теперь, после сегодняшнего случая, у меня такой уверенности нет. 😟😟 #москва #ярославскийвокзал #платформа #утро #день #опоздание #электропоезд #электричка #пушкино #мытищи #транспорт #денькосмонтавтики #12апреля #город #мск #история #весна #апрель #moscow #railwaystation #yaroslavskiyvokzal #ржд #российскиежелезныедороги #train #transport #morning #spring #april