Праздник испорчен: РЖД «поздравили» москвичей с Днём космонавтики часовыми задержками электричек

Сегодня, 19:16

Компания оправдала локальную «катастрофу» простыми «техническими причинами».

РЖД умудряются портить настроение не только региональным пассажирам, которые до сих пор обречены ездить в поездах советского типа, но и путешествующим в комфорте москвичам. Вероятно, многие из них иначе планировали отметить праздник в честь Дня космонавтики, но электрички РЖД «поздравили» их часовыми задержками по Ярославскому направлению.

Как удалось узнать от очевидцев неполадок на железной дороге, на конечную станцию направления – Ярославский вокзал – электропоезда прибывали с задержкой от 40 до 60 минут, при этом никаких предупреждений компания-перевозчик сделать не посчитала нужным. Более того, в моменты ожидания пыталась сгладить нервозность пассажиров обещаниями, что отправление будет через «5-10 минут».

Уже в пути пассажиры узнали, что поезд пропустит часть остановок по пути следования. На конечной станции москвичам с испорченным настроением предложили устроить «забег», поскольку поезд остановился в самом конце платформы, из-за чего многим пришлось бежать из хвостовой части, чтобы сойти с поезда. Пассажиры отличись хладнокровным спокойствием, несмотря на то, что многие опоздали в назначенные места. О том, принесла ли компания свои извинения или компенсировала неудобства, неизвестно. Вероятно, жители районов по Ярославском направлению привыкли к «техническим неисправностям» своих поездов, которые случаются с завидной регулярностью.

Впрочем, на фоне такого отношения РЖД к москвичам уже не удивляют условия межрегиональных рейсов. Отметим, что многие жители России продолжают ездить в разваливающихся вагонах и нечеловеческих условиях. Когда новые вагоны ТКС пустят по всем направлениям страны, компания пока умалчивает.