«Кормит завтраками»: Ростелеком заманил клиентов обещанием «бесплатной» мобильной связи – жертва

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Россияне тратят деньги и нервы на услуги компании, но обещанные скидки так и остаются выдумкой, полагает клиент провайдера.

Ростелеком имеет не самую лучшую репутацию среди провайдеров цифровых сервисов. На днях список жалоб пополнился свежей историей. Так называемая жертва обмана рассказала, как Ростелеком заманил клиентов обещанием «бесплатной» мобильной связи. Женщина и ее сожитель приобрели пакет услуг Ростелекома, предусматривающий плату только за интернет и телевидение. В награду им была обещана бесплатная мобильная связь. При подаче заявления, вежливый сотрудник подтвердил клиентам возможность получения такой привилегии.

Дождавшись установки оборудования, счастливые клиенты Ростелекома уже были готовы начать халявно звонить по новому тарифу. Однако работник направил пару обратно в колл-центр. Якобы компании необходимо передать лицевой счет, вот тогда-то можно будет использовать новую сим-карту.

После этого россияне поняли, что колл-центр кормит их завтраками. Договориться в телефонном режиме оказалось настоящей пыткой: от назойливых клиентов отбивались техническими работами и просьбами «позвонить завтра». Спустя 4 дня выяснения отношений Ростелеком вовсе отказался регистрировать жалобы, по словам жертв. Более того, они утверждают, что работники колл-центра просто бросали трубку.

Письмо на электронную почту Ростелекома, казалось бы, сдвинуло дело с мертвой точки. Однако нет – в «личном кабинете» героини истории по-прежнему отсутствует обещанная скидка. Настоящее возмущение вызвало у жертв ситуации заявление колл-центра Ростелекома об оплате «бесплатной» скидки в размере месячной стоимости тарифа. Как рассказывают герои истории, даже с учетом оплаты якобы бесплатная мобильная связь светит им только с 15 мая. Россияне обратились в Роспотребнадзор и ждут счастливого исхода ситуации. Вероятно, что заплатив, жертвы предполагаемого обмана все равно не получат свою «скидку» после 15 мая.

«Щедрость» Ростелекома, которая якобы имела место быть в одной из семей, подтверждается и другими пользователями сети. Один из них поведал, как для постоянных клиентов тариф вырос с 300 до 500 рублей, в то время как для новичков стоимость подключения всего лишь 375 рублей.