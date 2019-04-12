Умирать на улице?: Халатность дагестанских чиновников лишила 95-летнюю пенсионерку жилья

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Ветеран ВОВ уже 29 лет ждет обещанную государством квартиру. Но, по словам пожилой женщины, ей это не «светит» еще 10 лет.

95-летняя жительница Каспийска рассказала журналистам о том, что вот уже 29 лет ждет квартиру, которую ей обещало государство. Пенсионерка прошла войну, приехала в Каспийск и собственными руками построила там 5 домов, так как работала строителем. И, в качестве благодарности от государства, получила, в конечном итоге целое «ничего».

До сих пор она интересуется у администрации, когда же ей, наконец, предоставят обещанное жилье, но прогноз всегда один – еще в течение, как минимум, 10 лет ждать не приходится, так как ее якобы некуда поселить. Хочется задать вопрос: «А умирать на улице что ли?». Подобная халатность дагестанских чиновников удивляет и не дает понимания того, как можно было допустить, чтобы ветеран войны остался без крыши над головой.

Вот так система лишила 95-летнюю пенсионерку заслуженного жилья и самое страшное, что, видимо, собственных квадратных метров она так и не дождется. В данной ситуации остается верить, что в ее материальном положении произойдут перемены в лучшую сторону. Людей, которые видели войну осталось не так много, и их нужно уважать. Данный случай показал, что ветеранами в великой стране, вероятно, гордятся только 9 мая.