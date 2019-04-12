«Пожалел дитя на свою голову»: Честный таксист едва не нарушил ПДД из-за упрямой «яжематери»

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Скандальная пассажирка угрожала мужчине жалобой за отказ «тормознуть» в неположенном месте.

В России виновниками скандалов с такси не всегда становятся водители. Иногда «примерным» поведением отличаются и сами пассажиры. Таксист в России столкнулся с хамством со стороны людей, которых даже не собирался везти. Со слов героя истории, по указанному адресу он забрал женщину с малышом. Ее друзья с ребенком также хотели «упасть на хвост», но не тут-то было: мужчина отказал по причине перегруза авто. Типичную «яжемать» не остановило то, что в авто только одно детское кресло и три человека. Таксист сдался, не желая, чтобы трехлетний ребенок заболел в ожидании второй машины.

Вскоре водитель сильно пожалел о своем решении. Мало того, что он подвергал опасности пассажирок и их детей в перегруженной машине, так еще и нарвался на дополнительный скандал. «Незапланированная» пассажирка захотела высадиться за знаком «остановка запрещена». Водитель настоял на том, что нарываться на неприятности не будет и остановит через 90 метров. Со слов таксиста, дальнейшие ее возмущения в матерной форме он терпеть не стал и высадил посреди пути. Честный таксист едва не нарушил ПДД из-за упрямой «яжематери». «Пожалел дитя на свою голову», - подумал мужчина.

Вероятно, таксисту вовсе не стоило брать этот заказ. При наличии одного кресла для ребенка соглашаться на перевозку двоих несовершеннолетних было крайне опрометчиво. Некоторые пользователи сети отметили, что за такое полиция могла бы оштрафовать мужчину или он вовсе мог попасть под статью.

Однако больше всего стресса работе таксистов добавляют именно такие скандальные пассажиры. «Яжематери» ничего не стоило вызвать новое авто, доехав до места назначения с супругом и ребенком в полной безопасности. Он могла руководствоваться ленью, спешкой или жаждой халявы, однако о безопасности собственного ребенка явно не подумала.