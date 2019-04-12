«Обвели вокруг пальца»: Российский инвалид раскрыла возможный обман государства на пенсиях

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Обещания правительства не сходятся с действительностью.

Ранее власть пообещала новую индексацию пенсий по инвалидности с 1 апреля 2019 года. В целом, надбавка составит 2%, как сообщает Пенсионный Фонд России, чтобы довести социальную выплату инвалидам до прожиточного минимума. Свои слова чиновники сдержали и с 1 апреля уже перечисляют инвалидам новую пенсию, однако, как они её получили – тайна за семью печатями для многих.

Известно, что детали о начислениях инвалиды получают в электронном формате, благодаря чему удалось заметить, что пересчёт действительно происходит. Он еле ощутим для сегодняшних реальных цен, а часть этой суммы вычитывается из федеральной социальной добавки и плюсуется к другой составляющей пенсии. Как отметила россиянка, раскрывшая данную схему государства, ей кажется, что её обвели вокруг пальца.

Мы не берёмся подтверждать или отрицать возможный обман со стороны правительства, но женщина, вероятно, не совсем разобралась с Федеральным законом о «Социальной защите инвалидов» и поправками. Из них следует, что повышение пенсий по инвалидности будет проходить в несколько этапов, ускорение которых может стать критическим для экономики. Сначала размер социальной пенсии будут повышать до прожиточного минимума в регионе путём мелких начислений. Только потом произойдёт полноценная индексация ежемесячных выплат по инвалидности, которые будут ощутимо больше сегодняшних и составят, в среднем, 9 266 рублей.

Впрочем, 3 группа инвалидности российского гражданина позволяет ему выполнять некоторую работу, что автоматически уменьшает помощь государства. Сама разоблачительница не сообщила о трудоустройстве, однако его наличие вполне могло стать причиной низкой соцвыплаты.