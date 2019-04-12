Тариф для идиотов?: Ростовская «Почта России» развела клиента на самую дорогую доставку

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Жительница Ростова пожаловалась, что ей пришлось распрощаться с 1730 рублями за «обычную» посылку.

Ни для кого не является секретом то, что «Почта России» часто оказывается в центре скандалов со стороны недовольных клиентов. С активным внедрением интернета в жизни россиян, каждый может пожаловаться на сервис государственной службы и высказать свое недовольство на огромную аудиторию. Очередной пример того, какие вольности могут позволять себе некоторые работники организации в разных регионах России. В частности, на просторах Instagram девушка рассказала, как попалась на так называемый «тариф для идиотов».

Сотрудники ростовской «Почты России», вероятно, подумали, что столкнулись с невероятно наивными клиентами, потому за посылку, которая отправилась на расстояние в 500 километров взяли стоимость самой дорогой доставки. Если быть точнее, то речь идет о 1730 рублях. Когда у клиента спросили, каким образом он хочет доставить посылку, тот ответил, что его интересует самое рядовое, на что ему почему-то поставили доставку с помощью ЕМС, которая к «рядовым» уж точно не относится, ведь, как минимум, ведь речь идет об авиадоставке. Более того, сотрудники местного отделения, как уверяет девушка, позиционировали эту опцию отправки, как единственно возможную.

Именно поэтому расстроенная девушка высказала подозрения, что со всего этого «развода» «Почта России» может иметь определенный процент. Тем не менее, даже она дошла до того, что подобные тарифы, которые выдают как единственные существующие, вероятно, рассчитаны на то, что человек, по своей наивности, не станет разбираться, а потому распишется и оплатит почти 2 тысячи рублей, что почти в 5 раз дороже обычного отправления. Правда, вина клиента все же тоже есть: перед оплатой необходимо ознакомиться с перечнем услуг и прайс-листом.