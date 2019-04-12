«Сегодня танцуешь тверк - завтра родину отверг?»: Россияне выбрали будущего министра культуры

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Теперь и оппозиции есть, что противопоставить песне «Владимир Путин» от Вячеслава Карелина, и полной поддержки действующего президента от всей команды Black Star, и в частности Тимати.

Алишер Валеев, более известный как блогер, композитор и музыкант Моргенштерн рискует попасть в министерское кресло, и ни как в шоу-бизнесе, а через оппозиционера Алексея Навального, который делает почти весь упор своего политического движения на молодых людей России.

Не так давно, Алишер снялся вместе с Алексеем Навальным в коротком видео, где они дружно посмеялись над тем, «как политики проплачивают кумирам молодежи, ради продвижения своих идей». И как самый яркий пример — известные You-Tube-блогеры перед президентскими выборами в 2018 году. А после пары лестных сов друг о друге своей публике, сеть вдруг заговорила о желанной должности для Моргенштерна.

Алишер Валеев имеет весьма обширную фан-базу, которая восприняла эти новости, которые пока не больше, чем слухи, с большой радостью.

Сам Алексей Навальный, не теряя амбиций после «неудачи» в 2018 году, вновь намерен выдвинуть свою кандидатуру в 2024, и к этому времени ему понадобится новая команда.

«Сегодня танцуешь тверк - завтра родину отверг?»,- иронично спрашивают подписчики Алишера, намекая на связи Навального с американскими спецслужбами.

Блогеров и рэперов уже звали в Гомдуму, предлагали должности, но что-то в итоге не срослось. Однако сейчас ситуация выглядит иначе, поскольку сам Алексей Навальный продвигает прежде всего молодежную политику.

Однако есть и другая сторона медали, ведь попытаться предсказать победу кому-либо на выборах в 2024 году пока что нет возможности. Помимо слухов о том, что Моргенштенр может сесть в кресло министра культуры, или его представителем по делам молодёжи, что более вероятно, в случае победы действующий власти, которая пока не выдвигала своего кандидата, это место может занять Тимур Юнусов, более известный как Тимати.

Сам Тимур не раз хвастался своей дружбой с первыми лицами российского государства, например, Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Благодаря таким теплым отношениям, когда-то рэпер, а теперь бизнесмен Тимур Юнусов может метить на политическую должность при действующей власти.

Вот так политические дебаты могут превратиться рэп-баттл, где все решиться народным голосованием.