«Уровень Простоквашино»: клиент Почты России уличил сотрудников в безответственности и невнимательности

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Продолжая тему функционирования «великой и могучей» «Почты России», вновь отмечаются её попытки осовремениться, но в этой организации диагноз уже давно всем известен. Поступают всё новые и новые жалобы о том, как реализуется работа почты, которая, казалось бы, давно должна перейти на компьютеризированную систему.

Молодой человек из Новочебоксарска в своём Instagram опубликовал запись, рассказывающую о том, как отличилась «Почта России» в его случае. Ожидая посылку из Саратова до Новочебоксарска, мужчина обрадовался сравнительно быстрой доставке посылки (4 дня при расстоянии около 640 км), однако, как говорится «рано радоваться».

Бандероль по итогу пришла на другое почтовое отделение, находящееся на противоположном конце города. Казалось бы, что всё уже давно автоматизировано, но видимо не на федеральной почте. «Все же автоматизировано должно быть, а на деле уровень Простоквашино остался», - пишет в своём посту клиент почты.

«Почта России — это диагноз. И это похоже не лечится», - также отмечает молодой человек.

В комментариях не единожды отмечаются похожие ситуации, когда посылки приходили другим адресатам, путая даже названия городов с фамилиями получателей. «Видимо там всё ещё по бересте пером шкрябают», - отмечают технический прогресс на «Почте России» пользователи сети Интернет.

Низкоквалифицированные сотрудники и плохое техническое обеспечение почтовых отделений приводят к тому, что образовываются огромные очереди, посылки не доходят до адресатов или идут, но очень долго.

Для такой огромной станы, как Россия требуется более совершенная система почтовой доставки, потому что с каждым годом нагрузки на службы транспортировки неуклонно растут, так как прогрессирует развитие в сфере онлайн-покупок через интернет-магазины.

«Если «Почта России» не хочет совсем зачахнуть, они должны устроить реформу своих отделений и способов обработки информации», - отмечают пользователи социальных сетей России.