«И как с этим жить?»: 80% россиян используют разделочную доску неправильно

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Выяснилось истинное предназначение ручки на деревянных разделочных досках.

Существует множество вещей, которыми мы пользуемся каждый день, но истинное предназначение некоторых деталей до сих пор преподносят нам сюрпризы. Даже обычная разделочная доска может скрывать в себе тайную полезность. Но один из смышлёных людей догадался для чего же нужна ручка на этом приспособлении для резки продуктов.

Часто многие жалуются на то, что после шинкования овощей практически невозможно поместить все в тару с доски, что-то да упадет мимо. Однако у большинства этих деревяшек есть ручка. Чаще всего хозяйки воспринимают ее как вспомогательное средство для переноски или отверстие для того, чтобы повесить прибор, но есть небольшая хитрость. Во время шинкования овощей ручку стоит установить над тарелкой и не спеша сбрасывать через него продукты в емкость, тогда еда прямиком попадет в тарелку не оставив потерь.

«И как с этим жить?», говорят удивленные хозяйки после того как выяснили, что 80% населения используют разделочную доску неправильно. После этого случая многие задумались, а что если половина веще, которые окружают их ежедневно имеют скрытый вспомогательный элемент, который находится прямо у них под носом.

На это новость отреагировали пользователи сети и стали проводить примеры предметов с таким же умыслом. Например, одноразовые палочки для кофе стоит держать узким концом вниз, а «открывалка» на жестяных банках с напитками сделана не цельной для того, чтобы в нее можно просунуть трубочку.

У этой идеи использования разделочной доски также появились и хейтеры, которые утверждают, что данное приспособление является только ручкой для переноски, также они призвали не искать скрытые смыслы в столь обыденных вещах. Однако множество хозяек остались довольны данным лайфхаком и используют его ежедневно.