Медотвод не повод: Минпросвещения обязует каждого ребенка пройти «букет» вакцинаций

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Огромное количество инфекционных заболеваний приходятся на несовершеннолетнюю часть населения России, именно по этой причине Минпросвещения предложил запретить пускать в школы детей, не прошедших плановую вакцинацию, так как они могу стать угрозой здоровью других учащихся школ.

Министерство просвещения предложило внести на законном уровне запрет на посещение школ, учащимися, которые не имеют справки о прохождении обследования на наличие инфекционных заболеваний и не сделали прививки. Роспотребнадзор также одобрил эту инициативу. Детей, не прошедших «букет» вакцинаций, отправят учиться дистанционно или на дому.

Если к обязанностям учителей добавят ещё и детей, проходящих обучение на дому, а таких будет много, в случае если этот проект начнут реализовывать, придётся поднимать заработную плату преподавателей за дополнительную нагрузку, что явно невыгодно для Минфина.

Другой вопрос встаёт по поводу тех детишек, у кого есть официальный медотвод от прививок. «Как быть тем, у кого медотвод?», - задаются вопросом обеспокоенные матери.

Помимо всего прочего сам список обязательных вакцин также вырастет и возможно будет введён обязательный прививочный паспорт для детей, без предъявления которого в образовательное учреждение вход будет закрыт.

«Не прошедшие вакцинацию дети несут угрозу заноса инфекции в детские учреждения, что нарушает права других детей на благоприятную среду», - гласит письмо Минпросвещения. Но разве принуждение к вакцинации не является нарушением прав тех учеников, которые не хотят или не могу этого сделать по тем или иным причинам?

Исходя из логики, прививки подразумевают то, что ребёнок, имеющий их, будет устойчив к инфекциям, а соответственно их носители не должны нести в себе никакой угрозы. Риск заражения будет только среди той группы, которая не прошла вакцинацию. «Родители, отказывающиеся от прививок, понимают все те риски, к которым это может привести и принимают решение об отказе по действительно весомым причинам», - комментируют ситуацию пользователи родительских форумов.

Такая практика уже была применена совсем недавно в одном из итальянских городов, где детям также было запрещено посещать учебные заведения без наличия прививок, что вызвало волну недовольств среди родителей и митинги по нарушению прав свободы граждан.