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Сбербанк планирует скупать недвижимость и продавать ее третьему лицу.

Сеть крупных крупного ритейла «О’Кей», намерен выкупить Сбербанк. Уже не первый случай, когда этот банк покупает недвижимость, но здесь другая ситуация, планируется перепродать ее третьему лицу. Кому будет продан ритейл неизвестно, но крупные магазины «Фреш маркет» не войдут в сделку и останутся независимыми.

«Сильная и независимая», стали в шутку называть сеть, которая останется автономной.

Ранее Сбербанк заключал долговое финансирование с «О’Кей» на 12 млрд рублей. Капитализация рынка ритейла упала более чем на 25% за последние два года. Некоторые уверены. Что ранее успешная компания терпит экономический кризис и чтобы не увязнуть в долгах, старается скорее продать надежному покупателю. По некоторым данным в этом году компания получила убыток почти на 600 млн, хотя в сравнении с прошлым годом ритейл заработал 3 млрд.

Сам Сбербанк заявлял, что они не рассматривают крупную сеть с более чем 160 магазинами по всей России использовать в своих целях. Но владельцы решили не тянуться продажей, видя как опускается доход, при этом заключив финансовый договор с банком – лучше продать ему же.