«Врачи-палачи»: В Подмосковье уволен доктор за желание не навредить беременной пациентке

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Как сообщает близкий друг врача, эндокринолог лишился работы за то, что спас будущую маму от неправильных рекомендаций коллеги.

В Подмосковье уволен доктор за желание не навредить беременной пациентке. Об этом поведал его близкий знакомый. Эндокринолог-нефролог из клиники города Королев принимал у себя беременную пациентку после ее визита к гинекологу. Мужчина якобы не согласился с тем, что его коллега гинеколог не назначила пациентке йод. На этой почве между врачами разгорелся спор.

Гинекологи ополчились на эндокринолога за то, что он якобы рекомендует слишком высокие дозы йода. По их мнению, опираться в этом деле следует на рацион питания человека, а не на анализы. В ответ герой истории, по словам его друга, привел рекомендации западных коллег и исследования о дополнительной дозе йода, однако к общему мнению врачи так и не пришли. В итоге, доктор покинул рабочий чат для обсуждений.

Генеральный директор клиники также принял сторону гинеколога. Исходя из переписки, попавшей в сеть, доктора уволили за его желание не навредить здоровью пациентки. Также, директор воспринял поведение эндокринолога как «шоу» и с легкостью указал ему на дверь.

В сети мнения об этой истории сильно разнятся. «Врачи-палачи», - так отзываются о несговорчивых гинекологах пользователи Интернета. Кто-то все же настаивает на важности питания пациента и особенностей его организма, не придавая значения исследованиям. Рассказчик стоит горой за своего друга. По его словам, мужчина лучший и единственный специалист своего профиля в Королеве. Необоснованное лишение его должности может серьезно навредить пациентам, нуждающимся в его внимании.

В непростой ситуации имело место недопонимание и вспыльчивость обоих сторон. Эндокринологу не следовало так резко воспринимать несогласие коллег, предоставив по возможности более четкие аргументы. С другой стороны, гендиректор клиники поступил опрометчиво, возможно, опираясь на личные мотивы, связанные с гинекологом. Небольшой конфликт едва ли может быть веским поводов для увольнения ценного опытного сотрудника с базой пациентов. Перепалки между врачами вряд ли интересуют людей, нуждающихся в медицинской помощи.