На ошибках не учатся: Рогозин может послать учителей на верную смерть в ракетах Роскосмоса

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Печальный опыт «ненавистных» американцев не стал примером для российских учёных космической отрасли.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продолжает шокировать россиян заявлениями. Ранее лицо космической промышленности России сообщило, что в 2019 году Роскосмос планирует совершить целых 45 запусков. Очевидно, наученный личным опытом, успешность запусков Рогозин прогнозировать не стал. Не помешало бы ему поучиться и на чужих ошибках.

Так, накануне Дмитрий Рогозин выдвинул инициативу поощрять выдающихся россиян – учителей, учёных и других представителей уважаемых профессий – полётами в космос. СМИ довольно метко сравнивают опрометчивое предложение Рогозина с ужасной трагедией американского «Челленджера» 1986 года. В шаттле находилась учительница Криста Маколифф, которая стала первым гражданским астронавтом в мире.

Кристу к полёту готовили 3 года, а наиболее активные учения проходили всего три месяца – мелочь в сравнении с годами подготовки профессиональных астронавтов. Тогда появилась глупая идея о том, что любой здоровый молодой человек, пройдя краткий курс подготовки, может полететь в космос с профессиональным экипажем. К сожалению, на Кристе NASA поставило неудачный эксперимент, после чего строго запретила допуск гражданских к космическим полётам.

В свете печального опыта предложение Рогозина кажется желанием послать «светила» России на верную смерть. Она обеспечена им из-за серии неудачных запусков, проводимых Роскосмосом в последние годы. Например, в 2018 году страховые компании выплатили Роскосмосу 185 миллионов долларов только за 2 аварии. Страшно представить, в какую сумму оценят жизни гражданских в случае крушения. Впрочем, идеи Рогозина могут так и остаться идеями, поскольку похороненная гордость страны – космическая отрасль не может привлечь здравомыслящую молодёжь.

Вероятно, своим заявлением Рогозин хотел поднять уровень доверия к отечественным технологиям, что сделать едва получилось. Возможно, Роскосмосу следует передать часть суммы, за которую они готовы отправлять неподготовленных людей на смерть, выдающимся россиянам в руки – так они принесут больше пользы, чем слепое желание утереть нос США.