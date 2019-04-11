Убийца на колесах?: Сбивший курсанта МЧС водитель Mercedes мог оказаться за рулем за взятки

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Больше всего удивляет его «послужной список» из 46 нарушений ПДД и проблем с психикой из-за которых мог сильно пострадать не один человек.

Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель черного Mercedes, вероятно, может претендовать на звание «убийцы на колесах». В его активе до этого момента было 46 нарушений правил дорожного движения, также его мать – бывший главврач одной из местных поликлиник – заявила, что ее сын психически неуравновешен. В виду этого складывается вполне резонный вопрос: каким образом мужчина вообще оказался за рулем, если имеет такие серьезные проблемы со здоровьем и «послужной список» из четырех десятков нарушений по разному поводу. Ответ может скрываться в том, что водитель теоретически оказался за рулем за взятки, которые отправлялись в «нужные» руки, дабы на его прегрешения закрывали глаза и не отбирали права на пожизненный срок.

Эта вероятная халатность едва не стоила молодому курсанту жизни. К счастью, пострадавший смог выжить и на данный момент находится в больнице. Как минимум, до 10 июня водитель сесть за руль не сможет, потому как заключен под стражу. Приходится признать, что в современной России практика выдачи прав за «звонкий рубль» до сих пор работает и ее используют в своих целях водители, которым за руль нельзя вообще ни при каких условиях.

Тем не менее, сторону водителя решила занять его мать. Она активно выступает в его защиту и отказывается признавать, что сын совершил серьезное преступление. Женщина называет его «больным, но неопасным», что совершенно не совпадает с тем, что российская общественность увидела в шокирующем ролике.