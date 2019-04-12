«Тупим мы, платите вы»: «Почту России» обвинили в халатности с ущербом в десятки тысяч рублей

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Потерянный почтальонами таможенный ордер может оставить клиента «ПР» не только без техники, но и без денег, утверждает «жертва» халатности.

Попытка россиянки сэкономить на покупке компьютера обернулась конфликтом с «Почтой России». Купив заветную технику в Германии, женщина с супругом уже приготовились бежать за ней в отделение. В назначенный день, вместо получения посылки, их якобы ждала жестокая российская действительность в лице сотрудников почты.

«Тупим мы, платите вы», - так можно описать ситуацию, о которой поведала в сети россиянка. По ее словам, почтальоны потеряли важнейший документ – таможенный приходный ордер. Данная бумага отвечает за оплату таможенного налога, так как посылка прибыла из-за границы. Из этого следует, что получить компьютер владельцы не могут.

«Почту России» обвинили в халатности с ущербом в десятки тысяч рублей. Как утверждает героиня истории, она обращалась во все столичные таможни, общалась с начальником «Почты России», пришлось даже отправлять запрос в головной офис, однако все безуспешно. На оформленную супружеской парой жалобу ответ ожидается в течение месяца, а посылка все это время будет находиться в отделении. На «Почте России», со слов клиентки, не знают, как принять данную сумму. Сотрудники предложили женщине оставить посылку на платном хранении, либо отправить обратно в Германию. В обоих случаях, россиянка лишается собственных денег. Ущерб от такого разбирательства может составить десятки тысяч рублей.

В сложившейся ситуации получить россиянам их заветную посылку помогла бы таможня, выславшая повторно бланк таможенного ордера. Но и в этом, по словам героев, им отказано. В сети жертвам предполагаемой халатности «Почты России» предлагают обратиться в Роспотребнадзор.

«Почта России» часто подвергается критике. Ростовчанин однажды набрал номер техподдержки, «выдав» с потрохами большие очереди в отделении. По его словам, женщина, отказывающаяся открывать дополнительное окно для обслуживания, сразу приступила к работе. Однако некоторые россияне встали на защиту кадров «Почты России», из-за нехватки которых клиенты терпят долгие очереди.