«Шо, опять?»: Пенсионный возраст могут увеличить ради отсрочки предпенсионной нищеты

Сегодня, 19:12

Продолжительность жизни якобы продолжает расти и правительство вполне может решить, что можно дать отсрочку предпенсионной нищете и провести новую пенсионную реформу.

Уровень бедности среди предпенсионеров может вырасти с 4,2% до 7,3% в 2028-м году из-за повышения пенсионного возраста, говорится в исследовании РАНХиГС. Люди еще не достигнут границ «нового» пенсионного возраста, но при этом могут остаться без работы. Для них, естественно, предусмотрено специальное пособие по безработице, но на него установлены некоторые ограничения и размер получаемого пособия.

Все это скажется на материальном положении предпенсионеров. Известно, что уже предприняты некоторые меры для того, чтобы люди данного возраста не потеряли работу, то есть, на законодательном уровне установлена ответственность работодателя за таких работников, а также существуют программы по переобучению. Это значит, что пенсионерам придется работать «до победного», ведь пособие практически не позволяет жить полноценно. Даже существует мнение, что пенсионный возраст могут увеличить ради отсрочки предпенсионной нищеты или даже во избежание этого явления. Подобное развитие событий было бы самым нелогичным, но в данном случае угадать сложно и, если это вдруг произойдет, то захочется лишь спросить: «Шо, опять?», - как в знаменитом мультфильме.

Население в определенной степени устало от неудобных для себя реформ, таких как пенсионная, мусорная и другие. Возможно, правительство желает как лучше, но, в данном случае, такие изменения все еще остаются непонятными для россиян и хотелось бы услышать более точные разъяснения, зачем они нужны, все-таки народ платит за них и голосует за правительство, которое их проводит.