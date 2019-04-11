Любовь до гроба: Жительница Набережных Челнов подвергает сына смерти ради лайков в соцсетях

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Она водит авто, удерживая на руках младенца, и не желает слышать про детское автокресло.

Молодую мать из Набережных Челнов разыскивает местное управление ГИБДД. Горожанка является страстной автолюбительницей и в то же время говорит о себе, как о заботливой матери, души не чающей в своем маленьком сыне. И, как показало видео, выложенное ею в Instagram, разделить две эти любви она не может. Автоледи продемонстрировала далеко не безопасное вождение, но даже не это разозлило пользователей. Дело в том, что мать держала на руках маленького сына, хоть обязаны была посадить его в детское автокресло.

Против женщины ополчились большинство подписчиков в соцсетях, и затравили настолько, что жительница Набережны Челнов была вынуждена закрыть комментарии. И сразу после этого заявила, что ее материнская любовь настолько сильна, что она не может отпустить сына ни на минуту из своих объятий. По ее словам, она не доверяет детскому автокреслу, а только своим рукам и материнской любви. Однако эта любовь такими темпами, вероятно, доведет ее сына до гроба. Нет ни малейшей гарантии, что в следующий раз женщина с младенцем на руках управится с управлением и не попадет в аварию, в которой маленький ребенок погибнет практически со стопроцентной вероятностью. «У нас полстраны перевозят детей без кресел и ниче», - удивляется инста-мамочка. Остается лишь спросить, а те полстраны тоже в момент перевозки управляют машиной, удерживая на руках полугодовалого младенца?

У ГИБДД на этот счет другое мнение. Сотрудники дорожной полиции не сомневаются, что материнской любви будет недостаточно при лобовом столкновении или другом ДТП. Очевидно, что женщина легкомысленно подвергает своего малыша опасности ради лайков от фолловеров, но в итоге ее поддержало менее десяти пользователей.