«К чему нас готовят?»: Россияне стали пугаться технических проверок оповещения в случае ЧС

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Вечные угрозы войной с НАТО от Дмитрия Киселёва и компании негативно сказываются на психике некоторых россиян.

В России не утихает волна профилактических проверок оповещения посредством разных источников сигнала. Отметим, что подобные оповещения населения полезны при техногенных или других катастрофах, войне или терактах. Оповещают людей об опасности через радио, телевидение, громкоговорители или сирены, которые регулярно тестируются на наличие поломок.

Казалось бы, что к такой схеме давно пора привыкнуть, но в последнее время россияне содрогаются, когда становятся свидетелем технических проверок системы. Даже вопреки предупреждениям в СМИ. Так, накануне в Сеть попало видео, сделанное, предположительно, в Москве. На камеру очевидцы запечатлели «прогон» системы по федеральным каналам в ночное время и не на шутку испугались.

В Сети уже высказывают возмущение и задают резонные вопросы: «Зачем ссориться с соседями?», «К чему нас готовят?» Очевидно, народ полагает, что при мире во всём мире проверять систему оповещения не нужно. Также лёгкая паника среди населения обуславливается международными отношениями России. На данный момент, РФ сотрясается от американских санкций, возможной угрозы войны с НАТО, конфликтов с Украиной и частично с Беларусью, обвинений в отравлении Скрипалей и во вмешательство в политику других стран и других междоусобиц. Эти события негативно влияют на настроения россиян, которые приходят едва ли не в ужас от рядовой практики. В свою очередь отметим, что техническая проверка оповещения населения необходима для её использования в случае реальной ЧС. Узнать о том, в каких регионах планируют проводить проверку, можно из СМИ.