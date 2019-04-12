В России в честь юбилея LEGO® проводит розыгрыш путешествия в LEGOLAND

Сегодня, 07:13

Два месяца будет праздновать в России свой юбилей сеть сертифицированных магазинов LEGO®.

В 2019 году бренд отмечает десятилетие своей работы в РФ. В честь события всех покупателей товаров в магазинах LEGO® в течение апреля ждут подарки и бонусы, а в мае поклонники легендарного конструктора смогут принять участие в розыгрыше главного приза – поездки в LEGOLAND в Данию.



В настоящее время в России работает 85 сертифицированных магазинов LEGO® (mir-kubikov.ru) в более чем 25 городах. Во время празднования юбилея каждый посетитель LEGO®, купивший товаров на сумму более 2000 рублей получит приятные подарки – брендированные сувениры от компании: мини-наборы LEGO®, спортивные рюкзачки, внешние аккумуляторы, магниты. Кроме того, будут начислены бонусы на клубные карты клиентов и вручены подарки от партнеров – Street Beat Kids, Street Beat, re:Store.



Участниками розыгрыша путевки в LEGOLAND в Дании автоматически станут все, кто выполнит условия: совершит покупку от 2000 рублей в одном из сертифицированных магазинов LEGO®, зарегистрирует промо-код и выполнит тест на знание сети магазинов LEGO®.