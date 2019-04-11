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Нехватка специалистов, особенно в научной среде России, и так велика, но балерина не понимает этих элементарных вещей, «подливая масло в огонь».

К великому сожалению, в 90-х годах прошлого столетия наметилась тенденция массовой иммиграции россиян заграницу. В частности, очень много учёных и молодых специалистов покинуло страну. Это не могло не сказаться на дальнейшем развитии государства. Однако с проблемой справились и отток кадров прекратился.

Теперь же снова намечается тенденция иммиграции россиян заграницу. Однако это уже пропагандируется медийными личностями в радио-эфире. Так, Анастасия Волочкова высказалась о том, что она думает о тех, кто хочет уехать или чем-то недоволен в своей стране. Танцовщица просто призвала их покинуть страну. Такие «антироссийские» призывы Волочковой лишат Россию молодых учёных и квалифицированных кадров.

Согласно недавним опросам, 41% молодых людей от 18 до 24 лет хотели бы уехать на ПМЖ заграницу, и 24% граждан от 25 до 39 лет. Среди миллионов этих граждан есть те, кто может свершить прорыв в науке или промышленности. Невероятное количество талантливых людей, которые могут изменить историю. И всю эту аудиторию Волочкова призывает уезжать из страны.

Более младшая возрастная группа граждан ещё не могут определиться с тем, куда им поступать и чему посвящать жизнь, и, уж тем более, где работать. Как раз в послешкольное и послевузовское время самое сложное для молодых людей. В этот период они и решают свою судьбу. И вот Волочкова призывает их уехать из страны и там работать. Податливый и впечатлительный характер молодёжи прислушивается к этому. По этой причине мы наблюдаем за тем, как бывшие наши соотечественники покоряют мир под флагами других государств.

Политики такие заявления не смогут обойти стороной, потому как это напрямую связано с деятельностью государства. В частности, стоит ожидать высказывания на этот счёт лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который является ярым патриотом страны и противником «антироссийских» высказываний. Вероятно, Волочковой нечего будет ответить на мнение эксцентричного Владимира Вольфовича.